On est restés un peu dubitatifs face à la proposition de la gilet jaune Jacqueline Gouraud : nommer un porte-parole du citoyen. Quelqu’un, donc, qui représenterait 70 millions de Français. OU ALORS, on élit des représentants par circonscription, on les appelle « députés » et on les envoie à l’Assemblée. On dit ça comme ça.