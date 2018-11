François de Rugy recevait une délégation de gilets jaunes dans son ministère. Et il était fier, droit, presque présidentiable. La réunion s’est déroulée en petit comité, deux gilets jaunes, le ministre et un journaliste, pour filmer les images, forcément. Et on s’est rendu compte que finalement, ce n’était pas si mal que ça, la presse…