Le mouvement des gilets jaunes continue à prendre de l’ampleur à la Réunion, où les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont provoqué la mise en place d’un couvre-feu pour tous les habitants. L’île, qui fait face à un taux de chômage deux fois et demi plus élevé qu’en métropole, et à un taux de pauvreté de 40%, est à bout de souffle. Baptiste des Monstiers est sur place, il accompagne la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.