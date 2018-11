Les gilets jaunes se désignent des porte-paroles… loin de faire l'unanimité

Le mouvement des gilets jaunes s’organise. L’initiative citoyenne, à laquelle on a beaucoup reproché son manque d’organisation, a décidé de se doter de porte-paroles « officiels ». En tout, une délégation de huit personnes a été choisie, non pas pour « donner des ordres » à l’ensemble des gilets jaunes, mais pour délivrer une parole « officielle » et démentir, si besoin, des informations. Sauf que ces huit porte-paroles désignés ne font pas l’unanimité au sein des manifestants. Valentine Oberti nous explique.