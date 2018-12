Gilets jaunes : un homme arrêté en possession d'armes, affirme Christophe Castaner

Face à une nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes, le ministre de l’Intérieur et la maire de Paris redoutent de nouveaux affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre. Ce vendredi matin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a assuré qu'un homme a été arrêté en possession d'armes et qu'il projetait des actions violentes lors des manifestations de samedi. Paul Larrouturou était sur place.