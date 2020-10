Gloire aux préfets : la meilleure distraction possible en temps de Covid

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec le Covid, les occasions d’être divertis se font plutôt rare. Heureusement, il reste encore quelques humoristes qui font des spectacles pour essayer de nous faire marrer. Heureusement, il y a toujours Nicolas Dupont-Aignan, qui ne fait pas forcément exprès mais qui nous fait toujours passer le temps. Et heureusement, en ce moment, il y a les Préfets. Dans cette crise contre le coronavirus, les préfets ont la responsabilité de fixer les interdictions et les règles sanitaires dans leur région. Et ils sont très, très forts à ce jeu-là. Cette semaine, on rend hommage au préfet de Corse et à son discours sur les tapas/saucisses qui restera dans l’Histoire (non). Mais aussi au préfet du Morbihan qui a un talent inné pour le suspens, on se croirait à la finale de Danse avec les Stars. Mention spéciale au préfet de Savoie qui vous autorise à braver le couvre-feu SI (et seulement si) vous faites un malaise après 21h. Bref, gloire aux préfets.