Il est désormais trop tard pour faire entendre vos revendications via les « cahiers de doléances » disponibles en mairie. Depuis mercredi 20 février minuit, ils ont été retirés pour être collectés, analysés et traités partout en France. Au total, plus de 10500 cahiers ont été remplis à travers toute la France. Charge à l’État, désormais, de les consulter un par un pour en tirer les premiers bilans.