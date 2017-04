La Grande Histoire de la Campagne 2017  

Cette campagne aura été riche en rebondissements... Entre les différentes affaires qui ont touché les candidats, François Fillon et Marine Le Pen en tête, les différentes alliances qui se sont formées, et des sondages qui ont joué les girouettes, la course à l'Elysée a été semée d’embûches. A deux jours du premier tour, Quotidien revient sur le déroulé de cette campagne hors norme,d'aucuns diraient remarquable de par sa médiocrité.