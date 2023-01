Grève du 19 janvier : depuis l’Espagne, Emmanuel Macron défend une réforme “juste et responsable”

Sophie Dupont est en duplex à Barcelone en Espagne lors du déplacement d’Emmanuel Macron pour signer un traité d’amitié et de coopération avec son homologue Pedro Sanchez. Le chef de l’Etat et onze de ses ministres ont suivi à distance les événements de la journée de mouvement social du jeudi 19 janvier. Les ministres Gérald Darmanin et Clément Beaune qui ont accompagné le président en déplacement sont rentrés en France pour gérer la forte mobilisation. Lors de la conférence de presse, Emmanuel Macron a défendu de nouveau son projet de réforme des retraites face aux journalistes.