On est en 2020 et les vidéos intimes, très intimes d’un candidat à la mairie de Paris se sont retrouvées à la vue de tous – y compris de ceux qui ne voulaient pas les voir – avec beaucoup trop de détails. Est-ce que c’est normal ? Est-ce qu’on veut vraiment d’une société où la vie privée n’existe plus ?

En savoir plus sur Yann Barthes