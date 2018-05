Le budget Photoshop d’Emmanuel Macron pour son affiche du second tour

Difficile d’oublier la photographie de campagne de Marine Le Pen, vivement critiquée pour avoir été retouchée à outrance par l’agence de publicité en charge de la campagne frontiste. En épluchant les dépenses de campagne liées à l’image d’Emmanuel Macron, Paul Larrouturou, Valentine Oberti, Léa Bouissou et Julien Cressens ont déniché une petite pépite : les demandes de retouches du futur président sur sa propre affiche de campagne pour le second tour. Et là, surprise, Emmanuel Macron n’a pas lésiné sur les moyens pour que cette affiche soit absolument parfaite. Ainsi, il a fait changer le fond de l’image, sa tenue (!) mais il s’est aussi rajouté des cheveux là où il en manquait un peu, a fait blanchir son fond d’œil pour le rendre plus percutant et a rendu ses yeux plus bleus que bleus. Mais il a aussi fait changer la couleur de ses sourcils, effacer les poils trop clairs autour de sa bouche, de son menton, de ses oreilles, s’est fait lisser le grain de peau, effacer ses cernes, "regarnir la partie gauche de ses cheveux", "recoller l’oreille gauche" et "lisser les épaules". Le tout pour la coquette somme de 5550 euros.