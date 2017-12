Rien ne va plus chez M6… Gros flop encore pour « Nouvelle Star » hier soir…C'était pourtant le premier prime en public, sur un vrai plateau de télé, à la cité du cinéma à Saint-Denis. Une grosse production, avec de gros moyens et de bons candidats qui chantaient plutôt pas mal. Mais voilà : 1,3 million de téléspectateurs. Pire audience historique pour l’émission. On fait le point avec Julien Bellver. Extrait de Quotidien du 14 décembre