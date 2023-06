Viva Tech : gros malaise entre Emmanuel Macron et un ministre après une blague sur le remaniement

Ce mercredi 14 juin, Emmanuel Macron s’est rendu au salon VivaTech, le plus grand salon européen de la tech. Le président s’est offert un bain de foule dans une très bonne ambiance et a rencontré de nombreuses start-ups – jeunes entreprises qui démarrent ou jeunes pousses en français - qui veulent tous parler au Président pour vendre leur produit en France. Emmanuel Macron a aussi été questionné sur les rumeurs de remaniement, en présence du Ministre de la transition numérique, Jean-Noël Barrot et a déclaré : “On ne sait pas de quoi l’avenir est fait”.