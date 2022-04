Gros malaise face à "marche de la victoire" d’Emmanuel Macron

En 2017, Emmanuel Macron avait marché sur la place du Louvre au son de « L’hymne à la joie ». Cinq ans plus tard, rebelotte, mais au Champs-de-Mars et sur un remix des Kids United et entouré d’une brochette d’enfants. Une mise en scène qui a provoqué un malaise certain sur les chaînes d’infos.