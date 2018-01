Si vous souhaitez passer un bon moment, ne lisez surtout pas le dernier Paris Match avec Alain Delon, couverture. 10 pages sur la mort, celle de l’acteur, celle de ces chiens et même de son chat aveugle. Son cimetière, sa chapelle et même son lit de mort, Alain Delon a déjà tout prévu. Un article qui sent pas vraiment la joie de vivre.