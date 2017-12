Le suspense était insoutenable. Et hier soir, la grosse surprise. Laurent Wauquiez a été élu président des Républicains. Il a été élu avec presque 75%. Et une participation plus forte qu’annoncée. Presque 100.000 votes électroniques... C’était la 9ème et toute dernière soirée électorale de cette folle année 2017. Retour sur une incroyable victoire ! Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2