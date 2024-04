Guerre à Gaza : Jean-Luc Mélenchon va-t-il trop loin ?

Lundi 22 avril, Jean-Luc Mélenchon était en conférence à Sciences Po pour parler de la guerre entre Israël et la bande de Gaza. Le leader Insoumis a été accueilli bruyamment par les collectifs étudiants de droite et d’extrême droite, avant de trouver un public acquis à sa cause à l’intérieur. Mais ses conférences à Lille, Bordeaux et Rennes ont été annulées, de quoi ravir la droite, encore échaudée par les propos très polémiques de Jean-Luc Mélenchon.

