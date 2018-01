La guerre des éditeurs français pour le livre de Trump

C’est le livre sensation du moment ! "Fire and Fury" de Michael Wolff sur la première année de Donald Trump à la Maison Blanche bat des records de vente de l’autre côté de l’Atlantique. Il s’est écoulé à plus d’1 million d’exemplaires. En France, de nombreux éditeurs rêvaient donc d’en obtenir les droits. Mais comme le raconte Julien Bellver, Robert Laffont a coupé l’herbe sous le pied à tous ses concurrents. Et c’est Dorothée Cunéo, la directrice du pôle non-fiction, qui a réussi ce coup de force. Elle a en effet effectué une préemption directe auprès de l’agent new-yorkais. C’est une procédure qui consiste à offrir une somme suffisamment importante pour empêcher toute velléité d’enchères. Si la maison d’édition refuse de divulguer le montant de la transaction, "Les Echos" pense qu’elle pourrait s’élever à 100 000 euros.