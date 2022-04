Guerre en Ukraine : à Irpin, l’émotion des premiers Ukrainiens de retour chez eux

Depuis le début de la guerre, les équipes de Quotidien sont en contact permanent avec des civils ukrainiens. Grâce à eux, on peut suivre et comprendre la situation sur place, les mouvements de l’armée russe et de l’armée ukrainienne, mais aussi le quotidien des Ukrainiens confrontés sans relâche à la guerre. Parmi ces civils, Denis, professeur de français et père de famille. Denis a fui Irpin, dans la banlieue de Kiev, au début de la guerre. Après le retrait des troupes russes qui concentrent désormais leurs frappes dans l’est du pays, Denis a décidé de rentrer chez lui. C’est la première fois depuis six semaines que Denis retrouve son foyer. Irpin, comme de nombreuses villes de la banlieue de Kiev, ont été presque entièrement dévastées.