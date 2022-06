Guerre en Ukraine : à Sloviansk, on se prépare à l’assaut russe

Guerre en Ukraine, jour 104. Pour Vladimir Poutine, l’objectif est désormais clair : prendre le contrôle du Donbass, région frontalière avec la Russie. Au cœur de son plan d’attaque se trouve Severodonetsk. Sur place, le travail des journalistes y est plus compliqué et plus dangereux que jamais. C’est ici que le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff a trouvé la mort il y a quelques jours. Pour comprendre la situation sur place, Paul Gasnier a pu contacter Adrienne Surprenant, une photojournaliste canadienne.