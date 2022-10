Guerre en Ukraine : bombardée, Kiev refuse de se laisser intimider

83 missiles ont été tirés par la Russie sur l’Ukraine en 24h. 83 missiles qui ont fait au moins 19 morts et 105 blessés et ravagé plusieurs grandes villes du pays. Alors que l’ONU dénonce une « escalade inacceptable », la Russie a prévenu qu’il ne s’agissait que d’un « premier épisode ». Pour les habitants de Kiev, touchée par les bombardements, le quotidien est de nouveau fait d’angoisse et d’attente. Nada Maucourant est journaliste, depuis Kiev elle nous donne des nouvelles de la situation sur place.