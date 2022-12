Guerre en Ukraine – Kherson : de ville libérée à ville fantôme

Le journaliste Romain Sinnes a passé la journée dans le centre-ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Cette ville héroïque a été libérée par les Ukrainiens le 11 novembre dernier après 8 mois d’occupation. Mais la vie n’est jamais complètement revenue à Kherson. L’euphorie de ses habitants a laissé place à une exode qui ne s’arrête pas. L’armée russe s’est repliée à l’est du fleuve Dniepr et continue de bombarder la ville. Avant la guerre, les berges de ce fleuve était l’un des lieux les plus fréquentés de Kherson. Aujourd’hui, elle est devenue une ville fantôme. Durant les 8 mois d’occupation, certains habitants ont collaboré avec les soldats russes. Une chasse aux traîtres s’est ouverte et les soldats ukrainiens inspectent tous les passagers qui quittent la ville.