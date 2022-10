Guerre en Ukraine : frappes meurtrières à Zaporijia

L’armée ukrainienne a gagné plus de 400 km2 de territoire occupé par la Russie. Mais la guerre continue. La ville de Zaporijia n’a pas été épargnée et a subi une frappe qui a fait au moins un mort et une trentaine de blessés. Le gouverneur de la région a accusé Moscou d’être à l’origine de cette attaque.