Guerre en Ukraine : la résistance passe aussi par la Culture

L’invasion russe en Ukraine ne se limite pas à une offensive armée. Elle est aussi une tentative d’anéantissement culturel et sur ce front aussi, les Ukrainiens résistent. Pour sauver leur langue, leur littérature et leur art, les Ukrainiens en appellent à la mobilisation et au soutien du monde entier. La ministre de la Culture française, Rima Abdul-Malak était à Kiev la semaine dernière pour témoigner du soutien français à l’Ukraine.