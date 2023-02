Guerre en Ukraine : la Russie opte pour la stratégie de la terreur en multipliant les frappes

Après près d’un an de guerre et plus de 7000 civils ukrainiens tués selon l’ONU, la situation reste très tendue en Ukraine. Ces dernières semaines, la Russie multiplie les frappes sur le territoire ukrainien. Le 1er février, l'armée russe a détruit huit immeubles civils à Kramatorsk dans l’est du pays. Vladimir Poutine promet de riposter après la livraison de chars occidentaux à Kiev. Tous les hauts responsables ukrainiens se succèdent sur les plateaux télévisés du monde entier pour alerter sur la situation. En réponse, l’Europe a annoncé de nouvelles sanctions économiques à l’encontre de la Russie pour le 24 février prochain, date anniversaire de la guerre.