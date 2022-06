Guerre en Ukraine : le chantage aux céréales de Vladimir Poutine fait redouter un "ouragan de famille" selon l’ONU

Le monde est-il au bord d’une gigantesque crise alimentaire ? Depuis 48h, les médias internationaux sont en boucle sur le sujet. En cause, les stocks de blé ukrainien coincés dans le pays par l’armée russe ou bien détruits ou bien volés et envoyés en Russie. Les pays les plus pauvres sont les premiers impactés par ce chantage aux céréales mis en place par Vladimir Poutine. L’ONU dit redouter un « ouragan de famille » si aucune solution n’est rapidement trouvée.