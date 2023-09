Guerre en Ukraine : le mauvais timing de Volodymyr Zelensky

Le 6 septembre 2023, un missile venait frapper de plein fouet un marché de la ville de Kostiantyvnika, en Ukraine. Des images choquantes qui avaient rapidement fait le tour du monde, et qui avaient amené Volodymyr Zelensky à dénoncer un bombardement russe. Pourtant, il pourrait finalement s’agir d’une défaillance d’un missile anti-aérien ukrainien, comme le démontre le New York Times. Sur la vidéo, plusieurs éléments montrent que ce missile provient du nord-ouest, et pas de l’est, d’où sont souvent tirés les missiles russes.