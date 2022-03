Guerre en Ukraine : l’échec de Vladimir Poutine a-t-il commencé ?

Alors que l’armée russe progresse de jour en jour, plusieurs renseignements indiquent que tout ne se passe pas selon les plans de Vladimir Poutine. Le patron de la CIA William Burns, auditionné mardi face au Congrès américain, a notamment affirmé que « la performance de [la] propre armée [de Vladimir Poutine] a été inefficace ». Vladimir Poutine pensait annexer l’Ukraine en deux jours grâce à une population acquise à sa cause, mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Selon la CIA, entre 2000 et 4000 soldats russes auraient déjà été tués en Ukraine. Soit plus de pertes russes en 15 jours que de pertes américaines en vingt ans de présence militaire en Afghanistan.