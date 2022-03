Guerre en Ukraine : les télés russes et biélorusses au sommet de la propagande

Pour démêler le vrai du faux de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, il ne faut pas compter sur les médias russes. Mais pas non plus sur les Biélorusses, alliés de la Russie. Parce qu’une guerre se joue aussi sur les mots de la diplomatie, Julien Bellver s’intéresse au vocabulaire utilisé par les dirigeants du monde entier pour qualifier et discuter de l’invasion russe en Ukraine.