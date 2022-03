Guerre en Ukraine : retour sur une semaine auprès des réfugiés à la frontière polonaise, par Paul Moisson et Paul Bouffard

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, des centaines de milliers d’Ukrainiens fuient leur pays pour rallier l’Europe, principalement par la Pologne. Dès les tous premiers jours de la guerre, les Polonais se sont massivement mobilisés pour les accueillir, leur trouver des logements, de quoi se nourrir et se chauffer. Ils ont rapidement été rejoints par des bénévoles venus de toute l’Europe, prêts à offrir une place ou plusieurs dans leur maison. À l’inverse, de nombreux Ukrainiens partis vivre en Pologne ou dans le reste de l’Europe font le trajet contraire depuis le début de la guerre. Alors qu’ils se sont installés hors d’Ukraine, ils ont décidé de rentrer au pays pour prendre les armes et défendre leur liberté. Nos journalistes Paul Moisson et Paul Bouffard ont passé une semaine à la frontière polonaise. Ils reviennent pour nous sur ce qui les a le plus marqués.