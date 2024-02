Guerre Israël – Hamas : Joe Biden durcit le ton contre Israël

L’armée israélienne poursuit son avancée vers le sud de Gaza avec un seul objectif : détruire le Hamas. Alors qu’en Israël, on célébrait la libération de deux otages, Gaza déplore plus de 100 morts suite aux derniers bombardements. Si la communauté internationale s’inquiète du sort des gazaouis, Joe Biden lui-même infléchit lentement sa position envers Israël. Résultat : une tension maximale entre les deux pays.

