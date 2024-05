Guerre Israël-Hamas : la Cour pénale internationale requiert un mandat d’arrêt contre Benyamin Netanyahou

C’est une véritable déflagration dans les médias du monde entier. Lundi 20 mai, le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye a requis des mandats d’arrêt contre 3 dirigeants du Hamas mais aussi à l’encontre de Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien. C’est une mise en cause de l’Etat hébreu sur la scène internationale catastrophique pour l’image d’Israël, ce qui n’a pas manqué de susciter la colère de ses dirigeants. Si les juges de la CPI venaient à valider le mandat d’arrêt, Benyamin Netanyahou ne pourrait plus se rendre dans les 124 pays signataires de la Convention de la CPI, dont la France.

