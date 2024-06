Guillaume Meurice licencié de Radio France pour "déloyauté répétée"

Mardi 11 juin, la patronne de Radio France Sibyle Veil a officialisé et justifié dans un mail aux salariés le licenciement de Guillaume Meurice. Épinglé par sa direction pour une blague sur le prépuce de Benyamin Netanyahou, l’humoriste a donc été licencié pour "déloyauté répétée" en plein marasme politique. Guillaume Meurice a ironisé en remerciant notamment Pascal Praud, Éric Zemmour et Marine Le Pen : "Cette victoire, c’est la vôtre".

En savoir plus sur Julien Bellver