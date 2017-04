Benoît Hamon n'est vraiment pas très politiquement correct  

En meeting Place de la République à Paris, le candidat socialiste a cherché à faire aussi bien que Jean-Luc Mélenchon qui avait entièrement remplie la place de la République il y a un mois. Malheureusement, c'était plutôt râté... Heureusement Hamon a pu compter sur la présence à la tribune de Martine Aubry mais surtout du sosie un peu raté d’Hugues Auffray. Pour le reste, il a discrètement attaqué les quatre grands favoris de cette course à l'Elysée. On a décidé de traduire, pour que ce soit un peu plus clair.