Harcèlements sexuels, la suite. C’est la Une de Libération de ce matin : Huit femmes brisent la loi du silence et accusent un ancien président des Jeunes Socialistes, Thierry Marchal-Beck, d’agressions sexuelles. Un comportement répété entre 2010 et 2014, et que beaucoup de cadres connaissaient selon le quotidien. Valentine Oberti fait le point. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 15 novembre 2017 – Partie 1