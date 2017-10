Les médias menacés par des coupes budgétaires

Françoise Nyssen, ministre de la culture ET de la co-mmu- ni-ca- tion. Donc elle devrait… communiquer… Pourtant c’est la plus DISCRETE du gouvernement… On l’a beaucoup vue lors d’événements culturels… Au musée Picasso… A Francfort… Mais les médias, elle n’aime pas trop ça… Ce matin, elle passait donc son grand oral au micro de France Inter. Attendue de pied ferme… Puisque son ministère a annoncé une réduction du budget pour la radio et la télé publique en 2018…Extrait de l’émission Quotidien du 27 octobre 2017 – Deuxième Partie