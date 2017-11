Harrison pro TRUMP : La ville la plus raciste des Etats-Unis

Aujourd’hui, direction Harrison dans l’Arkansas pour comprendre comment fonctionne la ville la plus raciste des Etats-Unis. Le racisme est un phénomène très présent aux Etats-Unis. Souvenez-vous, cet été, une ville américaine a fait la une de l’actualité : Charlottesville en Virginie. Nous sommes le vendredi 11 août et des suprématistes blancs se réunissent pour protester contre la destruction de la statue du général sudiste Robert Lee, défenseur de l’esclavage et très vite, ça tourne mal. Des bagarres éclatent entre des militants antiracistes et les militants d’extrême droite. De violents affrontements qui se poursuivent le lendemain et qui se terminent par un drame : la mort d’une jeune femme de 32 ans renversée par la voiture d’un suprématiste. Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre2017