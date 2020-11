En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant 30 ans, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont disputés la région du Haut-Karabagh. La reprise des conflits au mois de septembre a conduit, après six semaines de combat, à la capitulation de l’Arménie. 100 000 Arméniens, habitants du Haut-Karabah ont dû fuir leur maison. Paul Gasnier et Paul Bouffard sont sur place.