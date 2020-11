En savoir plus sur Yann Barthes

C’est un conflit qui perdure depuis 30 ans : dans le Caucase, deux pays se disputent la région du Haut-Karabagh, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ces derniers mois, les affrontements ont repris dans cette région, faisant plus de 5000 morts et des milliers de déplacés. Paul Gasnier nous explique les raisons de ces tensions.