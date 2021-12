Pendant qu'Hidalgo vacille, François Hollande garde le sourire

Une semaine après son appel à organiser une grande primaire de la gauche, le constat est sans appel : pour l’instant, l’initiative d’Anne Hidalgo est un échec. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont décliné sa proposition et la maire de Paris stagne autour de 2 à 3% d’intentions de vote. De quoi miner le moral du Pari socialiste. Pourtant, il existe un homme à qui la situation ne fait pas perdre son sourire : François Hollande. L’ancien président, actuellement en tournée de promo pour son dernier livre, ne semble pas se formaliser de la déroute de son parti politique. Sophie Dupont, Fanny Duvot et Boris Balducci l’ont suivi à Rouen en début de semaine.