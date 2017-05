Les historiens au chevet de l'entre-deux-tours  

Quoiqu'il arrive, lundi, lendemain du deuxième tour de la Présidentielle, la France aura changé de visage, Pour ce dernier jour, on a voulu prendre un peu de hauteur avec des historiens. Valérie Igounet, historienne, spécialiste de l’extrême-droite, du négationnisme et auteur d’un livre très original, une sorte de document-photo "L’illusion nationale, deux ans d’enquête dans les villes FN", et Patrick Weill, historien, politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions d’immigration et de citoyenneté. Avec eux on va parler de l'instant que nous sommes en train de vivre, l'état de notre République, de crise institutionnelle et identitaire.