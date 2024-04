Hommage aux traducteurs "brésilien-français" d’Emmanuel Macron

Dans ce fait du jour de ce lundi 1er avril, retour une nouvelle fois sur la visite d’Emmanuel Macron en Amérique du Sud la semaine dernière, et plus précisément en Guyane et au Brésil. L’occasion pour le chef de l’Etat de marcher dans une forêt amazonienne, le tout sous l’œil particulièrement avisé de sa la photographe officielle de l’Elysée, Soazig de la Moissonnière. Direction donc ensuite les terres brésiliennes où le président Lula s’est montré obsédé par les photos, et en a profité pour être shooté sous tous les angles possibles avec son homologue français, et notamment les pouces en l’air. Et comme souvent lors de ses conférences de presse, Emmanuel Macron s’est laissé aller à quelques termes intraduisibles ou presque comme « principiel » ou « synthonie ».

