19h30 Médias - Hongrie : isolé de ses voisins européens, Viktor Orban renforce ses liens avec la Russie

« Orban fait cavalier seul », « Orban plus isolé que jamais », « le petit Poutine d’Europe »… Depuis plusieurs semaines, Viktor Orban est officiellement devenu le vilain petit canard de la presse. Pour cause : le président hongrois multiplie les provocations se servant de la guerre en Ukraine pour s’éloigner de ses voisins européens. Depuis le début du conflit, il renforce ses liens avec Vladimir Poutine sur le dos de l’Europe. Après la mort de la reine Elizabeth II, des voix commencent à s’élever partout dans le monde pour critiquer la monarchie. Les pays pour qui Elizabeth II était encore cheffe d’Etat sont-ils vraiment attachés à la couronne britannique ? En Australie notamment, le débat a été relancé par les opposants à la monarchie. De même en Jamaïque où les journaux s’interrogent sur le sort de la monarchie britannique dans le pays. La droite française n’est pas la seule à se chercher un nouveau chef. Au Canada, elle a trouvé chaussure à son pied. Cette semaine, Pierre Poilievre, le plus radical des candidats en lice, est devenu le chef officiel de l’opposition dans le pays. Sa victoire fait grincer des dents jusque dans son propre camp, notamment pour son comportement parfois virulent qui lui vaut le surnom de pitbull. Candidat à sa propre réélection, le président brésilien Jair Bolsonaro a fait un pas en arrière. Invité par de jeunes évangélistes, il a notamment abordé le sujet de la pandémie de Covid-19. Pendant la crise sanitaire, ses déclarations avaient choqué. Cette fois, il a fait étonnant mea culpa sur la pandémie, qui a causé plus de 680 000 morts au Brésil. Il y a un an, l’Australie rompait son contrat d’achat de sous-marins français, préférant rejoindre l’alliance militaire AUKUS autour des Etats-Unis. Problème : les Australiens manquent aujourd’hui de sous-marins, et les Américains ne pourront pas leur en livrer avant 20 ans. Une victoire pour les Français qui savourent ce fiasco australien.