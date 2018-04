Paul Larrouturou était en Hongrie, où il a suivi la réélection sans surprise de Viktor Orbàn, autoritaire et nationaliste Premier ministre depuis 2010. Censure, xénophobie, propagande, il a rencontré des Hongrois, pro et anti Orbàn, mais aussi des journalistes muselés par le pouvoir et, surtout, il a pu rendre compte de l’ambiance "anti-migrants" qui a fait la popularité du Premier ministre.