Hooters : la célèbre chaîne de fast-food américain raccourcit l’uniforme de ses serveuses

Aux États-Unis, la chaîne de fast-food « Hooters » est une véritable institution. Plus connue pour ses serveuses peu vêtues que pour ses burgers, la chaîne a poussé le bouchon un peu trop loin en imposant à ses employées des uniformes encore plus courts qu’à l’origine. Visiblement, les têtes dirigeantes de l’entreprise n’ont pas reçu le mémo sur ce qui est acceptable, ou non, en 2021.