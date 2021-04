Huées et colère : ce que vous n’avez pas vu de la visite d’Emmanuel Macron à Montpellier

Une séquence de la visite du président à Montpellier lundi après-midi est passée inaperçue : celle de son accueil pour le moins glacial à son arrivée à la CAF du quartier de la Paillade, l’un des plus pauvres et sensibles de la ville. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Fanny Duvot et Thibault Dautrevaux y étaient.