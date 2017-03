Dans les coulisses des meetings de JL Mélenchon et de Benoît Hamon  

Hugo Clément et Azzedine Ahmed Chaouch ont suivi les meetings de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon. Ils vous livrent leurs analyses. Côté Jean-Luc Mélenchon, les journalistes sont tenus à distance derrière un cordon et tous, n'ont pas les mêmes privilèges. Pour Azzedine qui tente une approche, le service d'ordre du candidat ne lui fait pas de cadeau. Côté Benoît Hamon, c'est une autre ambiance. Bercy est rempli et Hugo arrive à se faufiler dans les coulisses.