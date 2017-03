Cabinet noir : les fillonistes en sont persuadés  

On retrouve Hugo Clément à Biarritz. Il couvre pour Quotidien le meeting de François Fillon. Il a rencontré ses sympathisants. il les a interrogé sur l'existence possible d'un cabinet noir.. Leur réponse est sans appel. "Les journalistes sont achetés... Le cabinet existe.." Réponse des journalistes Olivia Recasens, Didier Hassoux et Christophe Labbé, auteurs « Bienvenue Place Beauvau : les secrets inavouables d’un quinquennat ». On est vraiment dans une période de post-vérité. Ce qui est vrai devient faux. Ce qui est faux devient vrai..