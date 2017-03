L’Etat islamique a revendiqué tout à l’heure l’attentat de Londres. Hier, près du Parlement britannique, un terroriste a tué 3 personnes avant d’être abattu par la police. 29 personnes ont par ailleurs été blessées. On va tout de suite à Londres retrouver Hugo Clément.. Il se trouve à Trafalgar Square

Hugo Clément : les londoniens "Keep cool and carry on"