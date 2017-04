Hugo Clément : Hamon n'y croit plus vraiment  

Hugo Clément étais avec Benoît Hamon hier. Et le moral n'est pas terrible. Il est très loin dans les sondages derrière Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon mais il continue à faire campagne. Hier, il était en région lyonnaise où il a beaucoup dit bonjour. A Saint-Etienne, il a fait cette blague. Décidément, il l’aime cette blague, Marseille le mois dernier. Ensuite Benoît Hamon s’est rendu dans des quartiers populaires à Villeurbanne et Vaux en Velin.